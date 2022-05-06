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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Эмполи
Интер - Эмполи: обзор матча 06 мая 2022
Интер
06.05.2022, пятница, 19:45
Италия. Серия А, 36 тур
4 : 2
Завершен
Эмполи
40'
С. Романьоли (АГ)
45'
Л. Мартинес
64'
Л. Мартинес
90+4'
А. Санчес
5'
А. Пинамонти
28'
К. Асллани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Эмполи
ГОЛ! 4:2!
А. Санчес
Пас отдал
Э. Джеко
90'
+4
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Корреа
82'
78'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Р. Фьямоцци
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
77'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ф. Димарко
70'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Л. Мартинес
70'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
70'
69'
Замена
А. Исмайли
️️️️
Л. Штулац
68'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Ди Франческо
Желтая карточка
Л. Мартинес
65'
ГОЛ! 3:2!
Л. Мартинес
64'
61'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Н. Байрами
61'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ш. Журковски
ГОЛ! 2:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Романьоли
40'
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Асллани
Пас отдал
Р. Фьямоцци
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Пинамонти
Пас отдал
Ш. Журковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
32
Димарко
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
10
Мартинес
32
Корреа
4-2-2-1-1
25
Викарио
15
Фьямоцци
5
Луперто
6
Романьоли
65
Паризи
8
Асллани
4
Штулац
23
Бандинелли
14
Журковски
10
Байрами
9
Пинамонти
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
32
Димарко
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
32
Димарко
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
32
Корреа
4
Санчес
4
Санчес
32
Корреа
10
Мартинес
10
Джеко
10
Джеко
10
Мартинес
10
Байрами
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Байрами
4
Штулац
44
Исмайли
44
Исмайли
4
Штулац
14
Журковски
6
Хендерсон
6
Хендерсон
14
Журковски
15
Фьямоцци
24
Бенасси
24
Бенасси
15
Фьямоцци
Ди Франческо
10
Кутроне
10
Кутроне
Ди Франческо
Остались в запасе
Интер
Эмполи
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Интер - Эмполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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