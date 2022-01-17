Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 17 января 2022
Фиорентина
17.01.2022, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
6 : 0
Завершен
Дженоа
15'
А. Одриосола
34'
Д. Бонавентура
42'
К. Бираги
51'
Д. Влахович
69'
К. Бираги
77'
Л. Торрейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Дженоа
80'
Замена
А. Букса
️️️️
М. Дестро
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Л. Торрейра
80'
ГОЛ! 6:0!
Л. Торрейра
Пас отдал
Н. Иконе
77'
Желтая карточка
Л. Торрейра
74'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Сапонара
70'
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бонавентура
70'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Н. Гонсалес
70'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
70'
ГОЛ! 5:0!
К. Бираги
69'
67'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Йебоа
ГОЛ! 4:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Д. Бонавентура
51'
46'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Портанова
46'
Замена
К. Экубан
️️️️
С. Стураро
46'
Замена
М. Бани
️️️️
Р. Калафьори
ГОЛ! 3:0!
К. Бираги
42'
41'
Желтая карточка
С. Стураро
36'
Желтая карточка
М. Портанова
ГОЛ! 2:0!
Д. Бонавентура
34'
32'
Желтая карточка
Р. Калафьори
ГОЛ! 1:0!
А. Одриосола
15'
Пенальти не реализован!
Д. Влахович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Дженоа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
20
Одриосола
34
Торрейра
7
Бонавентура
14
Мале
31
Гонсалес
17
Сапонара
28
Влахович
4-1-2-1-2
46
Сиригу
30
Хефти
5
Эстигард
13
Ванхесден
33
Калафьори
6
Ровелла
47
Бадель
27
Стураро
90
Портанова
21
Дестро
9
Йебоа
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
34
Торрейра
5
Пульгар
5
Пульгар
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
32
Дункан
7
Бонавентура
17
Сапонара
93
Иконе
93
Иконе
17
Сапонара
31
Гонсалес
7
Кальехон
7
Кальехон
31
Гонсалес
33
Калафьори
13
Бани
13
Бани
33
Калафьори
90
Портанова
72
Мелегони
72
Мелегони
90
Портанова
27
Стураро
81
Экубан
81
Экубан
27
Стураро
21
Дестро
21
Букса
21
Букса
21
Дестро
9
Йебоа
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Йебоа
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Дженоа
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+