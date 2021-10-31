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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Венеция
Дженоа - Венеция: обзор матча 31 октября 2021
Дженоа
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Венеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Венеция
Замена
А. Букса
️️️️
К. Экубан
87'
84'
Замена
Ф. Форте
️️️️
Т. Анри
84'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Р. Хапс
77'
Замена
Д. Перец
️️️️
М. Араму
69'
Замена
С. Кийин
️️️️
Д. Чрнигой
67'
Желтая карточка
М. Араму
Замена
А. Туре
️️️️
П. Галдамес
64'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Стураро
64'
Замена
К. Экубан
️️️️
М. Дестро
56'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Г. Пандев
46'
46'
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
П. Маццокки
43'
Желтая карточка
М. Кальдара
Желтая карточка
Д. Бираски
37'
33'
Желтая карточка
П. Маццокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Александер Букса
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
4-2-2-2
46
Сиригу
20
Камбьясо
4
Кришито
4
Бираски
22
Васкес
4
Галдамес
6
Ровелла
27
Стураро
47
Бадель
21
Пандев
21
Дестро
4-3-1-2
44
Ромеро
2
Маццокки
32
Чеккарони
23
Кальдара
5
Хапс
89
Чрнигой
6
Бусио
6
Тессманн
70
Араму
9
Анри
29
Окереке
27
Стураро
11
Каллон
11
Каллон
27
Стураро
4
Галдамес
7
Туре
7
Туре
4
Галдамес
Экубан
21
Букса
21
Букса
Экубан
21
Пандев
10
Кайседо
10
Кайседо
21
Пандев
21
Дестро
81
Экубан
81
Экубан
21
Дестро
5
Хапс
3
Молинаро
3
Молинаро
5
Хапс
2
Маццокки
24
Эбуехи
24
Эбуехи
2
Маццокки
70
Араму
8
Перец
8
Перец
70
Араму
89
Чрнигой
13
Кийин
13
Кийин
89
Чрнигой
9
Анри
32
Форте
32
Форте
9
Анри
Остались в запасе
Дженоа
Венеция
20
Стефано Сабелли
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Дженоа - Венеция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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