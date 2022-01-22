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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 22 января 2022
Дженоа
22.01.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Удинезе
90'
+1
Замена
М. Яяло
️️️️
Т. Арслан
86'
Желтая карточка
Н. Перес
Замена
Р. Калафьори
️️️️
К. Экубан
84'
Вторая желтая
А. Камбьясо
79'
Желтая карточка
А. Камбьясо
79'
74'
Желтая карточка
Т. Арслан
Желтая карточка
М. Портанова
73'
73'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Бету
72'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
68'
Замена
️️️️
Б. Соппи
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
М. Дестро
67'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Й. Васкес
54'
41'
Желтая карточка
Ж. Макенго
Желтая карточка
С. Стураро
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
69
Симоне Янези
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-2-1-3
46
Сиригу
13
Бани
13
Ванхесден
22
Васкес
30
Хефти
27
Стураро
47
Бадель
90
Портанова
81
Экубан
21
Дестро
9
Йебоа
3-3-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
17
Нуйтинк
18
Перес
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
23
Бету
81
Экубан
33
Калафьори
33
Калафьори
81
Экубан
22
Васкес
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
Васкес
21
Дестро
10
Кайседо
10
Кайседо
21
Дестро
2
Соппи
2
Соппи
30
Арслан
18
Яяло
18
Яяло
30
Арслан
23
Бету
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Бету
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
69
Симоне Янези
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
69
Симоне Янези
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Дженоа - Удинезе
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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