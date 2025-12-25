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Эквадор. Серия А
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Барселона Г
Фелипе Кайседо
Новости
€ 100 тыс
Фелипе Кайседо - новости
Барселона Г
5 сентября 1988 (38), Гуаякиль
#10 | Нападающий
183 см | 84 кг
Эквадор
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Публикации
Экс-форвард «Локомотива» хочет закончить карьеру из-за гибели одноклубника
2025.12.25 23:47
Тарасов назвал легионера «Локомотива», который говорил: «Нет денег – нет футбола»
2023.03.18 17:34
4
Фото
Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо стал игроком «Интера»
2022.01.29 17:22
«Интер» договорился с «Дженоа» об аренде 33-летнего Кайседо (Джанлука Ди Марцио)
2022.01.28 07:49
Экс-форвард «Локомотива» Кайседо может перейти в «Интер»
2021.12.23 12:56
1
Серия А. «Лацио» обыграл «Кротоне» благодаря экс-форварду «Локомотива» Кайседо
2021.03.12 20:13
Лига чемпионов. Кайседо принес «Лацио» ничью в матче с «Зенитом», россияне идут в группе последними
2020.11.04 22:45
160
Видео
Игроки «Лацио» отпраздновали победу в Суперкубке Италии, танцуя с электронным табло для замен
2019.12.23 09:54
1
Кайседо может вернуться в «Локомотив»
2018.06.26 16:19
6
Серия А. Гол Кайседо принес «Лацио» победу над «Сампдорией»
2017.12.04 00:42
1
Экс-форвард «Локомотива» Кайседо завершил карьеру в сборной
2017.09.15 14:40
2
Фото
Бывший форвард «Локомотива» Кайседо перешел в «Лацио»
2017.08.02 12:10
6
Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо за 3 миллиона перейдет в «Лацио»
2017.07.29 00:16
1
Экс-форвард «Локомотива» Кайседо перейдет в «Лацио»
2017.07.28 00:27
2
Бывший форвард «Локомотива» Кайседо близок к переходу в «Жирону»
2017.07.22 08:37
Примера. «Эспаньол» победил «Осасуну» благодаря голам Кайседо и Хурадо
2017.02.26 15:50
1
«Вильярреал» хочет продать Пато в Китай и купить на его место экс-форварда «Локомотива»
2017.01.27 18:52
2
«Вест Бромвич» проявляет интерес к Кайседо
2017.01.25 14:31
1
Кайседо может покинуть «Эспаньол» и перебраться в Китай
2016.12.31 07:41
1
Примера. Гол Кайседо помог «Эспаньолу» победить «Спортинг»
2016.12.11 22:23
Отбор на ЧМ-2018. Гол Кайседо не помог Эквадору в матче с Уругваем, Перу на выезде обыгрывает Парагвай, Венесуэла громит Боливию
2016.11.11 06:23
Кайседо: «Буду рад возможности оказаться в России»
2016.03.15 13:58
3
Сумма отступных за Кайседо увеличилась до 35 миллионов
2016.01.28 22:43
Фото
Кайседо продлил контракт с «Эспаньолом»
2015.11.03 17:07
Видео
«Эспаньол» – «Гранада». Все голы
2015.11.02 10:07
Главные новости
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
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Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
7
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
2
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
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Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
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Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
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