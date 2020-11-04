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    Лига чемпионов. Кайседо принес «Лацио» ничью в матче с «Зенитом», россияне идут в группе последними

    «Зенит» не удержал победный счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио». У гостей отличился бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

    «Лацио» укрепился на первом месте, зенитовцы остались последними. Ответная игра между командами состоится через три недели.

    Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур

    Зенит (Россия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ерохин, 32; 1:1 – Кайседо, 82.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Сутормин, 90+1), Кузяев (Вендел, 90+1), Жирков (Круговой, 78), Ерохин (Мостовой, 61), Дзюба.

    «Лацио»: Рейна, Патрик, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло (Катальди, 52), Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Мурики (Кайседо, 59), Фарес (Перейра, 59), Корреа (Фелипе, 85).

    Предупреждения: Кузяев, 7; Барриос, 78; Ловрен, 85; Круговой, 86 – Акпа-Акпро, 5; Милинкович-Савич, 59; Кайседо, 78; Рейна, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2020 22:45
    Комментарии198
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      Рейтинг: +8967

      paracetamol 10 минут назад

      Опять полено не мог и офсайда выйти, придурок!

      1
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      Рейтинг: +4869

      GoldPlayFIFARus9 21 минуту назад

      70 минут ведь нормально играли, что произошло после? Последние 5 минут тоже хорошо провели. Что произошло за эти 15 минут?
      Почему Оздоева не убрали раньше? Зачем нужно было так долго на поле держать Жиркова, его уже к 60-й минуте менять надо было, видно что пешком ходил.

      2
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      Рейтинг: +8967

      paracetamol > GoldPlayFIFARus9 11 минут назад

      Замены Семаку надо делать вовремя!

      0
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      Рейтинг: +3537

      Павелий 24 минуты назад

      Я лишь напомню, что еще недавно покупали Халка и Витселя за огромные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги "в долг будущих успешных игр в полуфиналах Лиги Чемпионов". А на деле - полный позор. Здесь не прокатывают толчки Дзюбы (в отличие от матча Зенит-Спартак 1 декабря 2019), голы из офсайда (в отличие от десятка голов Зенита за последний год).
      Позор Зениту! Позор менеджменту Зенита! Позор менеджменту Газпрома!

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      Рейтинг: +4783

      KPCCSPB > Павелий 22 минуты назад

      Позор только мазутным петушкам, со вторым бюджетом страны, народной нефти, 26 лет в ЕК сосать всем подряд, даже до группы не доходя, иди мыслишки под доширак гоняй

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      Рейтинг: +10273

      alarm > Павелий 19 минут назад

      я лишь напомню, что халка и витселя покупали на четвёртое трансферное окно. т.е., копили деньги 3 окна и никого не покупали вообще, кроме кришито за 10,5 лямов. за те же окна вонючий спортаг потратил больше - и облажался даже в чемпе, не говоря о еврокубках.

      2
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      Рейтинг: +10273

      alarm > Павелий 16 минут назад

      даже ходит слух, что для осуществления трансфера дезеува спартаку пришлось привлекать твоё высокодоходное очко, выставленное в окрестностях тарасофки, и оно помогло собрать недостающую сумму на трансфер главной легенды спартака.

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      Рейтинг: +12909

      derrik2000 > alarm 1 минуту назад

      Чтобы тебе "подсластить пилюлю", другую инфу из Телеграмм выкладываю:

      "Alexeev ньюс, [04.11.20 23:58]
      Чтоб вы понимали.

      У "Лацио" и с потерями играли:

      Милинкович-Савич - 65 млн. евро
      Корреа - 30 млн. (вдвоем дороже всего стартового состава «Зенита»)
      Муричи — 17 млн.
      Ачерби — 13 млн.

      На замену:
      Перейра — 12 млн.
      Луис Фелипе — 22 млн.

      У «Зенита» не играли:
      Малком — 30 млн.
      Азмун — 20 млн.
      Дриусси — 12 млн.

      Играли:
      Барриос — 16 млн.
      Дуглас — 13 млн.
      Ловрен — 12 млн.
      Дзюба — 12 млн.

      Остальные меньше десятки. "

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      Рейтинг: -86

      Alex_MI_5 26 минут назад

      Пи.дербурский зинит - ШУМПЕНЬОН!

      0
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      Рейтинг: -489

      Spartak Piter 29 минут назад

      Даже Лацио-2 победить не смогли))

      1
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      Рейтинг: +1936

      ФК Пупсик 29 минут назад

      Сырлдых так мечтает, что какой клуб России повторит его рекорд в ЛЧ и просрет все 6 матчей, но до сих пор (к великой радости жителей необъятной России) этот рекорд остается личным рекордом сартьяхга!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -86

      Alex_MI_5 31 минуту назад

      Давно не говорил, позор бомжатнику!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +759

      Бывший спартаковец > Alex_MI_5 28 минут назад

      У тебя срало отошло?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -86

      Alex_MI_5 > Бывший спартаковец 26 минут назад

      Оооо, петушок еще один расквохтался, гы-гы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +759

      Бывший спартаковец > Alex_MI_5 14 минут назад

      Ух ты как раскудахтался, про свой расхлюпаный анус забыл, п.и.д.о.р.о.к? Ты хоть пену со рта вытри!

      2
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      Рейтинг: +128

      Патриотическая свинья > Бывший спартаковец 11 минут назад

      Да не пена у него на устах, а сперма. Ему в рот только что кончали, вот он и облизывается! Стыдно за тарасовского защека!

      1
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      Рейтинг: -86

      Alex_MI_5 > Бывший спартаковец 57 секунд назад

      Петушок, ты хоть сам че придумай, а только повторять. Глупенький петушок, жалко вас таких, конечно, но это ваш петушковый выбор

      0
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      Рейтинг: -86

      Alex_MI_5 > Патриотическая свинья 12 секунд назад

      Ваши питорковые забавы практикуйте без нормальных людей, иди шпилься с пудельком, гы-гы

      0
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      Рейтинг: +1023

      vmonomah17 31 минуту назад

      Да когда уже начнут российских судей ставить на матчи зенита в лч? Зря что-ли газпром финансирует этот турнир?)))

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      Рейтинг: +1490

      Leon_ARS 32 минуты назад

      Не знаю какое слово заменят звёздочками, напишу все: полное говно, гамно, ховно!!! Честно болел за Зенит, начало обнадёжило и всё... испугались, сели в штрафную и огромный болт получили.

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      Рейтинг: +10273

      alarm > Leon_ARS 26 минут назад

      правду про спартаг звёздочками не скрыть. доказано тобой лично)

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      Рейтинг: +1490

      Leon_ARS > alarm 15 минут назад

      Говноедов, просьба закрыть хлебало!

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      Рейтинг: +10273

      alarm > Leon_ARS 8 минут назад

      тебе так твоя мама говорила? сочувствую)

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      Рейтинг: +759

      Бывший спартаковец 34 минуты назад

      Вся тарасовка так мечтала, что Зенит проиграет, и тут оказалось, что Лацио отскочило. Свиньи с расстройства уже начали друг друга щупать, а скоро начнут друг друга чпокать. Стыдно-то как за свинарник!

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