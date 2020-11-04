Лига чемпионов. Кайседо принес «Лацио» ничью в матче с «Зенитом», россияне идут в группе последними

«Зенит» не удержал победный счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио». У гостей отличился бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

«Лацио» укрепился на первом месте, зенитовцы остались последними. Ответная игра между командами состоится через три недели.

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур

Зенит (Россия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ерохин, 32; 1:1 – Кайседо, 82.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Сутормин, 90+1), Кузяев (Вендел, 90+1), Жирков (Круговой, 78), Ерохин (Мостовой, 61), Дзюба.

«Лацио»: Рейна, Патрик, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло (Катальди, 52), Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Мурики (Кайседо, 59), Фарес (Перейра, 59), Корреа (Фелипе, 85).

Предупреждения: Кузяев, 7; Барриос, 78; Ловрен, 85; Круговой, 86 – Акпа-Акпро, 5; Милинкович-Савич, 59; Кайседо, 78; Рейна, 85.

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