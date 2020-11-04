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  • Лига чемпионов. Кайседо принес «Лацио» ничью в матче с «Зенитом», россияне идут в группе последними

Лига чемпионов. Кайседо принес «Лацио» ничью в матче с «Зенитом», россияне идут в группе последними

4 ноября 2020, 22:45
160

«Зенит» не удержал победный счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио». У гостей отличился бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

«Лацио» укрепился на первом месте, зенитовцы остались последними. Ответная игра между командами состоится через три недели.

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур

Зенит (Россия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ерохин, 32; 1:1 – Кайседо, 82.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Сутормин, 90+1), Кузяев (Вендел, 90+1), Жирков (Круговой, 78), Ерохин (Мостовой, 61), Дзюба.

«Лацио»: Рейна, Патрик, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло (Катальди, 52), Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Мурики (Кайседо, 59), Фарес (Перейра, 59), Корреа (Фелипе, 85).

Предупреждения: Кузяев, 7; Барриос, 78; Ловрен, 85; Круговой, 86 – Акпа-Акпро, 5; Милинкович-Савич, 59; Кайседо, 78; Рейна, 85.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Лацио Кайседо Фелипе
Комментарии (160)
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Nariman27
1604519495
позорники радужные резервистов лацио не могут обыграть
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NewLife
1604519622
Кто знает, зюба на тренировках эпилепсию репетирует ? Уж очень натурально получается - ножками сучит, ручками по газону стучит - талантище. Но не мужик, понятно что гей.
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dinar7777dinar
1604519706
осткок питерской помойки !! позорище российского футбола. 4 место в группе еще ближе !
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AZ
1604519754
Восьмой состав Лацио сыграл в Питере вничью с чемпионов России - достойно))
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mdu86
1604519757
Отменённый гол из-за офсайда засчитали бы в РПЛ, нарисовали бы на ВАР кривую прямую или на стоп кадре увеличили бы бутсы защитнику Лацио до размера ласты )))
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Cromathaar
1604520548
Позорище. Против мертвейшего Лацио. Вничью. Пропустить от Кайседо. Жаться к своим воротам при 1:1. Дома. Фу.
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житель СПб
1604521468
Да, и еще! Смотрите, какие краснодарцы молодцы! Какие молодцы! Вот так надо играть.
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Leon_ARS
1604522804
Не знаю какое слово заменят звёздочками, напишу все: полное говно, гамно, ховно!!! Честно болел за Зенит, начало обнадёжило и всё... испугались, сели в штрафную и огромный болт получили.
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Spartak Piter
1604522986
Даже Лацио-2 победить не смогли))
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Павелий
1604523268
Я лишь напомню, что еще недавно покупали Халка и Витселя за огромные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги "в долг будущих успешных игр в полуфиналах Лиги Чемпионов". А на деле - полный позор. Здесь не прокатывают толчки Дзюбы (в отличие от матча Зенит-Спартак 1 декабря 2019), голы из офсайда (в отличие от десятка голов Зенита за последний год). Позор Зениту! Позор менеджменту Зенита! Позор менеджменту Газпрома!
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