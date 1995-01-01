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    «Интер» договорился с «Дженоа» об аренде 33-летнего Кайседо (Джанлука Ди Марцио)

    Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо перейдет в «Интер».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны согласовали аренду 33-летнего эквадорца до конца сезона. Миланцы заплатят «Дженоа» 800 тысяч евро.

    Сегодня Кайседо пройдет медосмотр в новом клубе.

    • Кайседо с 2011 по 2013 год выступал за «Локомотив».
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах Серии А.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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