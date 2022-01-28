«Интер» договорился с «Дженоа» об аренде 33-летнего Кайседо (Джанлука Ди Марцио)

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо перейдет в «Интер».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны согласовали аренду 33-летнего эквадорца до конца сезона. Миланцы заплатят «Дженоа» 800 тысяч евро.

Сегодня Кайседо пройдет медосмотр в новом клубе.

Кайседо с 2011 по 2013 год выступал за «Локомотив».

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах Серии А.

Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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