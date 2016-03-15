Кайседо: «Буду рад возможности оказаться в России»

Форвард «Эспаньола» Фелипе Кайседо, ранее выступавший за «Локомотив», очень хочет снова побывать в России. По словам футболиста, он будет рад попасть в состав сборной Эквадора на чемпионат мира в 2018 году.

«Буду рад возможности оказаться в России. Россия – очень футбольная страна. На трибунах болеют весьма эмоционально, стадионы всегда заполнены. Это будет превосходный чемпионат мира, и, если мы сможем пробиться туда, я буду счастлив. Именно в России я сумел обратить на себя внимание футбольной Европы, и у меня там осталось много хороших друзей. Хочу надеяться, что мы завоюем право поехать туда», — заявил футболист.

27-летний нападающий выступал в составе «железнодорожников» с 2011 по 2013 год.