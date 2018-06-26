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Кайседо может вернуться в «Локомотив»

26 июня 2018, 16:19
6

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо может вернуться в РФПЛ.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Локомотив». Также на него претендуют «Бетис» и «Вильярреал».

В прошлом сезоне эквадорец принял участие в 33 матчах римского клуба во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативных передачи.

Кайседо уже защищал цвета «Локомотива» с лета 2011 по конец 2013 года. За это время он провел за железнодорожников 52 поединка, записав в свой актив 11 мячей.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лацио Локомотив Кайседо Фелипе
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1530020846
Не нужен он! За те годы пользы принёс мало. То ли дело Ндойе или Ниасс.
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Army_Fan
1530021444
Утка, субмарина и так выкупила трансфер Мартинеса, есть турок, а так же купили Морено и Экамби, а вот в Бетис почти реально, но там уже есть Санабрия и Леон
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Антибиотик
1530030084
Ниасс был бы к месту, а Кайседо не нужен совершенно. Абсолютно согласен с отписавшимися ниже.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1530180722
Очень медленный для российской защиты . Он и в лутчие свои годы ничего не показал,а сейчас и подавно. Нобоа больше него забивал. К тому же его больше футбола интересует реклама товаров и дорогие тачки, Чистый баласт для Локо
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