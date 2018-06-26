Кайседо может вернуться в «Локомотив»

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо может вернуться в РФПЛ.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Локомотив». Также на него претендуют «Бетис» и «Вильярреал».

В прошлом сезоне эквадорец принял участие в 33 матчах римского клуба во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативных передачи.

Кайседо уже защищал цвета «Локомотива» с лета 2011 по конец 2013 года. За это время он провел за железнодорожников 52 поединка, записав в свой актив 11 мячей.