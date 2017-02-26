Примера. «Эспаньол» победил «Осасуну» благодаря голам Кайседо и Хурадо

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле взял верх над «Осасуной» – 3:0. Голами в составе победителей отметились Фелипе Кайседо и Хосе Хурадо, ранее выступавшие в РФПЛ. Точку в поединке поставил Жерар Морено.

Таким образом, хозяева набрали 35 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице, тогда как гости с десятью баллами остались на последнем месте.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Эспаньол – Осасуна – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кайседо, 17; 2:0 – Хурадо, 46; Морено, 90.

Незабитый пенальти: Кайседо, 29.

Удаление: нет – Ойер, 27.

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