Экс-форвард «Локомотива» Кайседо может перейти в «Интер»

«Интер» ищет замену для нападающего Алексиса Санчеса, который близок к уходу из команды.

В связи с этим миланский клуб заинтересовался форвардом «Дженоа» Фелипе Кайседо.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги знаком с эквадорцем по совместной работе в «Лацио».