Экс-форвард «Локомотива» Кайседо может перейти в «Интер»

Ну если это случится, наверное в нашем футбольном королевстве совсем долбоящеры друг на друге сидят...
«Интер» ищет замену для нападающего Алексиса Санчеса, который близок к уходу из команды.
В связи с этим миланский клуб заинтересовался форвардом «Дженоа» Фелипе Кайседо.
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги знаком с эквадорцем по совместной работе в «Лацио».
- Кайседо с 2011 по 2013 год выступал за «Локомотив».
- В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.