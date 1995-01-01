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    Экс-форвард «Локомотива» Кайседо может перейти в «Интер»

    «Интер» ищет замену для нападающего Алексиса Санчеса, который близок к уходу из команды.

    В связи с этим миланский клуб заинтересовался форвардом «Дженоа» Фелипе Кайседо.

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги знаком с эквадорцем по совместной работе в «Лацио».

    • Кайседо с 2011 по 2013 год выступал за «Локомотив».
    • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55418

      portero 22 минуты назад

      Ну если это случится, наверное в нашем футбольном королевстве совсем долбоящеры друг на друге сидят...

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