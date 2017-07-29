Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо за 3 миллиона перейдет в «Лацио»

28-летний нападающий Фелипе Кайседо «Эспаньола» прибыл в Рим, где пройдет медосмотр для «Лацио». Испанский клуб заработает на продаже 3 миллиона евро. Кайседо подпишет контракт до июня 2020 года. Его годовая зарплата составит 1,5 миллиона.

Кайседо пополнил состав «Эспаньола» в июле 2014 года, перейдя из «Аль-Джазиры» на правах свободного агента. Клуб из Абу-Даби купил Кайседо у «Локомотива» за 7 миллионов. Форвард выступал за московский клуб на протяжении двух лет и в 52 матчах чемпионата России забил 11 мячей.