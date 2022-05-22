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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 22 мая 2022
Интер
22.05.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
49'
И. Перишич
55'
Х. Корреа
57'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Сампдория
84'
Замена
Ж. Йепес
️️️️
Т. Ринкон
78'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
М. Йошида
78'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Р. Виейра
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. де Врей
73'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
73'
66'
Желтая карточка
А. Феррари
62'
Замена
С. Тримболи
️️️️
М. Торсбю
62'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
А. Кандрева
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
60'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
59'
Замена
Р. Госенс
️️️️
И. Перишич
59'
ГОЛ! 3:0!
Х. Корреа
57'
ГОЛ! 2:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Х. Чалханоглу
55'
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
Н. Барелла
49'
Желтая карточка
Н. Барелла
30'
5'
Желтая карточка
М. Йошида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
40
Марко Сомма
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
10
Мартинес
32
Корреа
4-5-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Феррари
4
Йошида
3
Ауджелло
87
Кандрева
2
Торсбю
8
Ринкон
10
Сабири
14
Виейра
9
Капуто
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
5
Перишич
8
Госенс
8
Госенс
5
Перишич
6
де Врей
13
Раноккия
13
Раноккия
6
де Врей
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
4
Йошида
96
Маньяни
96
Маньяни
4
Йошида
8
Ринкон
21
Йепес
21
Йепес
8
Ринкон
14
Виейра
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
14
Виейра
2
Торсбю
21
Тримболи
21
Тримболи
2
Торсбю
87
Кандрева
24
Дамсгор
24
Дамсгор
87
Кандрева
Остались в запасе
Интер
Сампдория
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
40
Марко Сомма
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
40
Марко Сомма
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Интер - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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