Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаэль Мадль - статистика

Завершил карьеру
21 марта 1988 (38)
#30 | Защитник
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
16
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Фулхэм
1 : 1
29.04.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Фулхэм
3 : 1
17.04.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Фулхэм
3 : 1
08.04.2017
Ипсвич Таун
1' - 57'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Дерби Каунти
4 : 2
04.04.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ротерхэм
0 : 1
01.04.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Фулхэм
1 : 3
18.03.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
2 : 2
14.03.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Фулхэм
1 : 1
07.03.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Фулхэм
3 : 1
04.03.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
2 : 2
25.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
3 : 2
14.02.2017
Ноттингем Форест
28' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Фулхэм
3 : 2
11.02.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
04.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
0 : 2
01.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
1 : 0
24.01.2017
Фулхэм
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.01.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Фулхэм
2 : 0
14.01.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
26.12.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Фулхэм
2 : 2
17.12.2016
Дерби Каунти
31' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
2 : 1
13.12.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Фулхэм
5 : 0
03.12.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.10.2016
Фулхэм
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Фулхэм
2 : 2
18.10.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Барнсли
2 : 4
15.10.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Фулхэм
1 : 2
01.10.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.09.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Фулхэм
0 : 4
24.09.2016
Бристоль Сити
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
17.09.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Фулхэм
0 : 1
10.09.2016
Бирмингем Сити
1' - 44'
26'
44'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 1
27.08.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
2 : 2
20.08.2016
Кардифф
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
1 : 1
16.08.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
1 : 2
13.08.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Фулхэм
1 : 0
05.08.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Главные новости
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
6
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
2
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+