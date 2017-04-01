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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Фулхэм
Ротерхэм - Фулхэм: обзор матча 01 апреля 2017
Ротерхэм
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
66'
С. Алуко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Фулхэм
90'
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
Замена
Т. Рим
️️️️
С. Мэлони
90'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
С. Алуко
Желтая карточка
Б. Паррингтон
82'
Замена
Э. Форд
️️️️
Л. Фреклингтон
79'
Замена
Б. Паррингтон
️️️️
Д. Фишер
76'
66'
ГОЛ! 0:1!
С. Алуко
63'
Замена
Ф. Айите
️️️️
Н. Кебану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЛП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
8
Ли Фреклингтон
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
2-5-1-1
12
Прайс
14
Фишер
6
Аджайи
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
6
Волкс
26
Белаид
8
Фреклингтон
28
Тейлор
25
Уорд
4-3-2-1
27
Баттон
2
Фредерикс
26
Калас
30
Мадль
2
Мэлони
29
МакДональд
14
Алуко
10
Йохансен
10
Кэрни
92
Кебану
18
Мартин
14
Фишер
14
Паррингтон
14
Паррингтон
14
Фишер
8
Фреклингтон
7
Форд
7
Форд
8
Фреклингтон
14
Алуко
30
Сессеньон
30
Сессеньон
14
Алуко
2
Мэлони
3
Рим
3
Рим
2
Мэлони
92
Кебану
11
Айите
11
Айите
92
Кебану
Остались в запасе
Ротерхэм
Фулхэм
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Ротерхэм - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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