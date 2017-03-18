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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 18 марта 2017
Фулхэм
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
54'
Д. Одои
34'
И. Кавалейру
47'
А. Вайманн
72'
Д. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
Замена
С. Мэлони
️️️️
Р. Сессеньон
80'
79'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Э. Кошта
77'
Желтая карточка
К. Коди
72'
ГОЛ! 1:3!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Э. Кошта
68'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Б. Маршалл
61'
Замена
Н. Дико
️️️️
И. Кавалейру
ГОЛ! 1:2!
Д. Одои
Пас отдал
Н. Кебану
54'
Замена
Д. Одои
️️️️
Р. Фредерикс
53'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Коди
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
К. МакДональд
45'
40'
Желтая карточка
Л. Эванс
39'
Желтая карточка
И. Кавалейру
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Кавалейру
Пас отдал
Э. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
ПП
11
Флойд Айите
ЛФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
8
Иван Кавалейру
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-4-1-1
27
Баттон
30
Сессеньон
3
Рим
26
Калас
2
Фредерикс
29
МакДональд
10
Йохансен
14
Алуко
10
Кэрни
92
Кебану
11
Айите
4-3-1-2
1
Икеме
15
Коди
23
Батт
30
Хаус
2
Доэрти
10
Маршалл
8
Эванс
16
Эдвардс
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
18
Вайманн
30
Сессеньон
2
Мэлони
2
Мэлони
30
Сессеньон
2
Фредерикс
3
Одои
3
Одои
2
Фредерикс
29
МакДональд
90
Сирьяк
90
Сирьяк
29
МакДональд
10
Маршалл
29
Сайсс
29
Сайсс
10
Маршалл
11
Кошта
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
12
Дико
12
Дико
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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