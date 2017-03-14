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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Блэкберн
Фулхэм - Блэкберн: обзор матча 14 марта 2017
Фулхэм
14.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 2
Завершен
Блэкберн
45'
С. Алуко
86'
Г. Сирьяк
79'
К. Конвэй (П)
90'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Блэкберн
90'
Желтая карточка
Л. Жоао
90'
ГОЛ! 2:2!
Л. Жоао
89'
Замена
Л. Фини
️️️️
К. Конвэй
Замена
Д. Одои
️️️️
Н. Кебану
87'
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
С. Йохансен
86'
ГОЛ! 2:1!
Г. Сирьяк
86'
83'
Желтая карточка
М. Эмнес
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Конвэй
69'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Э. Беннетт
63'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Желтая карточка
К. МакДональд
62'
Замена
К. Мартин
️️️️
С. Мэлони
61'
60'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Д. Грэм
Желтая карточка
Р. Фредерикс
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Алуко
45'
40'
Желтая карточка
Д. Гатри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
ПП
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
32
Крэйг Конвэй
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Танос Пецос
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
3-2-4-1
27
Баттон
2
Мэлони
26
Калас
3
Рим
30
Сессеньон
2
Фредерикс
10
Йохансен
29
МакДональд
14
Алуко
10
Кэрни
92
Кебану
3-1-4-2
23
Стил
24
Ньямб
28
Хобан
33
Уильямс
16
Лоу
17
Беннетт
23
Гатри
26
Ленихэн
32
Конвэй
12
Грэм
11
Эмнес
92
Кебану
3
Одои
3
Одои
92
Кебану
10
Йохансен
90
Сирьяк
90
Сирьяк
10
Йохансен
2
Мэлони
18
Мартин
18
Мартин
2
Мэлони
17
Беннетт
11
Мэхони
11
Мэхони
17
Беннетт
32
Конвэй
24
Фини
24
Фини
32
Конвэй
12
Грэм
19
Жоао
19
Жоао
12
Грэм
Остались в запасе
Фулхэм
Блэкберн
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Фулхэм - Блэкберн
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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