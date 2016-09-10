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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бирмингем Сити
Фулхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 10 сентября 2016
Фулхэм
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
49'
К. Дональдсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бирмингем Сити
90'
Желтая карточка
Д. Спектор
83'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Ч. Адамс
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Айите
76'
75'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
Д. Дэвис
65'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
К. Дональдсон
Желтая карточка
Д. Одои
54'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Дональдсон
45'
+1
Желтая карточка
Д. Гроундс
Замена
Н. Кебану
️️️️
М. Смит
45'
Вторая желтая
М. Мадль
44'
42'
Желтая карточка
К. Дональдсон
Замена
Х. Санчес
️️️️
С. Йохансен
32'
Желтая карточка
М. Мадль
26'
26'
Пенальти не реализован!
К. Дональдсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Кевин МакДональд
ПП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
2
Мэлони
26
Калас
30
Мадль
3
Одои
10
Йохансен
10
Кэрни
11
Айите
14
Алуко
29
МакДональд
17
Смит
4-5-1
29
Кушчак
5
Моррисон
17
Гроундс
23
Спектор
5
Шоттон
16
Дэвис
34
Адамс
8
Теше
8
Кифтенбельд
19
Магома
8
Дональдсон
17
Смит
92
Кебану
92
Кебану
17
Смит
10
Йохансен
19
Санчес
19
Санчес
10
Йохансен
11
Айите
18
Мартин
18
Мартин
11
Айите
8
Дональдсон
10
Юткевич
10
Юткевич
8
Дональдсон
34
Адамс
21
Стюарт
21
Стюарт
34
Адамс
16
Дэвис
11
Коттерилл
11
Коттерилл
16
Дэвис
Остались в запасе
Фулхэм
Бирмингем Сити
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Статистика матча Фулхэм - Бирмингем Сити
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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