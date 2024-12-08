Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Marcelinho - статистика

Аль-Зафра
#99 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Жувентуде
0 : 1
08.12.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
1 : 2
05.12.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
2 : 3
27.11.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 2
21.11.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
2 : 1
10.11.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
0 : 3
03.11.2024
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
4 : 2
26.10.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Жувентуде
3 : 5
21.10.2024
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.10.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Жувентуде
1 : 1
29.09.2024
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Витория
1 : 0
21.09.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Жувентуде
2 : 1
15.09.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
0 : 0
06.09.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
24.08.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
19.08.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
2 : 1
15.08.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Жувентуде
2 : 2
11.08.2024
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
1 : 1
04.08.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Жувентуде
1 : 2
28.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
2 : 0
25.07.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Жувентуде
2 : 0
20.06.2024
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
2 : 1
16.06.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Жувентуде
1 : 1
12.06.2024
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
1 : 0
06.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
1 : 1
02.06.2024
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Был в запасе
Главные новости
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
1
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+