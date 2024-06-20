Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Васко да Гама
Жувентуде - Васко да Гама: обзор матча 20 июня 2024
Жувентуде
20.06.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Васко да Гама
52'
Л. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Васко да Гама
90'
+6
Красная карточка
В. Луис
Желтая карточка
L. Mandaca
90'
+2
Замена
L. Mandaca
️️️️
Жадсон
87'
Желтая карточка
Л. Барбоза
84'
83'
Замена
Давид
️️️️
З. Габриэл
70'
Желтая карточка
Сержио
65'
Замена
Сержио
️️️️
Адсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Барбоза
52'
32'
Желтая карточка
П. Галдамес
3'
Желтая карточка
З. Габриэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
7
Marcelinho
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
3
Зе Маркос
ЦФ
10
NenÃª
(К)
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
(К)
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
31
Росси
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Жувентуде
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
7
Давид
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
37
Райан Витор
ПВ
2-1-1-5
22
Габриэл
12
Иносенсио
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
3
Боса
9
Жилберто
10
3
Зе Маркос
7
3-2-1-3
1
Жардим
96
Энрике
3
Лео
3
Майкон
4
Галдамес
23
Зе Габриэл
31
Росси
28
Адсон
12
Луис
90
Клейтон
16
Жадсон
44
44
16
Жадсон
28
Адсон
70
Сержио
70
Сержио
28
Адсон
23
Зе Габриэл
7
Давид
7
Давид
23
Зе Габриэл
Остались в запасе
Жувентуде
Васко да Гама
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
13
Кейллер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Жувентуде - Васко да Гама
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
18
Офсайды
1
5
Количество передач
442
364
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.33
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Новости команд
Все
Жувентуде
Васко да Гама
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+