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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Жувентуде
Брагантино - Жувентуде: обзор матча 16 июня 2024
Брагантино
16.06.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Жувентуде
2'
Хелиньо
82'
Хелиньо
25'
L. Mandaca
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Жувентуде
Желтая карточка
I. Laquintana
90'
+6
Замена
R.
️️️️
Хелиньо
87'
Желтая карточка
Л. Кандидо
85'
84'
Замена
Рилдо
️️️️
Л. Барбоза
ГОЛ! 2:1!
Хелиньо
82'
Замена
Витиньо
️️️️
Т. Борбас
65'
Замена
Рамирес
️️️️
М. Фернандес
65'
45'
+8
Желтая карточка
Д. Боса
Желтая карточка
Клейтон
40'
36'
Желтая карточка
L. Mandaca
25'
ГОЛ! 1:1!
L. Mandaca
Замена
D. Mendes
️️️️
Густавиньо
16'
Желтая карточка
Л. Кунья
14'
Красная карточка
Ж. Силва
12'
ГОЛ! 1:0!
Хелиньо
Пас отдал
Густавиньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
22
Густавиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Данило Боса
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
55
Эвертон
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
18
Линкольн
АП
31
Raul
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
37
Рилдо
АП
77
Mateus Claus
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Клейтон
36
Кандидо
3
Сантос
5
Энрике
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
30
Москера
22
Густавиньо
11
Хелиньо
18
Борбас
1-1-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
5
21
Барбоза
3
Боса
9
Жилберто
7
44
28
22
Густавиньо
39
39
22
Густавиньо
35
Фернандес
7
Рамирес
7
Рамирес
35
Фернандес
18
Борбас
28
Витиньо
28
Витиньо
18
Борбас
11
Хелиньо
31
31
11
Хелиньо
21
Барбоза
37
Рилдо
37
Рилдо
21
Барбоза
Остались в запасе
Брагантино
Жувентуде
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
18
Линкольн
АП
55
Эвертон
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
18
Линкольн
АП
55
Эвертон
ЛВ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Брагантино - Жувентуде
4
1
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
12
12
Офсайды
0
5
Количество передач
296
542
Сейвы
5
0
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.45
2.12
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Emerson Ricardo de Almeida Andrade, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
Посещаемость:
3338
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