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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Жувентуде
Фламенго - Жувентуде: обзор матча 26 октября 2024
Фламенго
26.10.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
4 : 2
Завершен
Жувентуде
8'
Микаэл
49'
Г. Барбоза (П)
54'
Д. Де Арраскаэта
90+5'
Г. Плата
25'
Жилберто
70'
Э. Кариока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Жувентуде
Желтая карточка
Л. Перейра
90'
+7
ГОЛ! 4:2!
Г. Плата
Пас отдал
Жерсон
90'
+5
Желтая карточка
К. Алькарас
90'
+3
81'
Замена
E. Farias
️️️️
Э. Кариока
75'
Вторая желтая
N.
75'
Желтая карточка
N.
72'
Замена
N.
️️️️
Жилберто
72'
Замена
Г. Талиари
️️️️
L. Mandaca
70'
ГОЛ! 3:2!
Э. Кариока
Замена
К. Алькарас
️️️️
Микаэл
70'
Замена
Г. Плата
️️️️
Г. Барбоза
70'
ГОЛ! 3:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Жерсон
54'
51'
Желтая карточка
Ж. Лукас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Барбоза
49'
45'
+5
Желтая карточка
Э. Кариока
25'
ГОЛ! 1:1!
Жилберто
Пас отдал
Ж. Лукас
ГОЛ! 1:0!
Микаэл
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Эвертон
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
3
Данило Боса
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Фламенго
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
29
Аллан
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Жувентуде
3
Abner
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Росси
6
Айртон
3
Ортис
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
7
Эвертон
30
Микаэл
9
Барбоза
2-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
3
Зе Маркос
5
16
9
Жилберто
95
Кариока
44
2
30
Микаэл
24
Алькарас
24
Алькарас
30
Микаэл
9
Барбоза
19
Плата
19
Плата
9
Барбоза
95
Кариока
11
11
95
Кариока
9
Жилберто
10
10
9
Жилберто
44
19
Талиари
19
Талиари
44
Остались в запасе
Фламенго
Жувентуде
99
Лорран Перейра
АП
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
3
Abner
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Остались в запасе
3
Abner
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Фламенго - Жувентуде
2
1
3
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
14
Офсайды
2
1
Количество передач
618
211
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.62
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Маракана
Посещаемость:
60286 из 78838 зрителей (76%)
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