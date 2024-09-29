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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Брагантино
Жувентуде - Брагантино: обзор матча 29 сентября 2024
Жувентуде
29.09.2024, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
48'
L. Mandaca
86'
Э. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Брагантино
90'
+1
Желтая карточка
Клейтон
86'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сантос
Замена
Р. Каррильо
️️️️
Жилберто
83'
79'
Желтая карточка
D. Mendes
68'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Л. Эвангелиста
68'
Замена
Линкольн
️️️️
Витиньо
Замена
T.
️️️️
R.
62'
57'
Замена
R.
️️️️
М. Фернандес
56'
Желтая карточка
М. Фернандес
54'
Замена
A. Sousa
️️️️
Д. Джон
51'
Желтая карточка
Э. Саша
ГОЛ! 1:0!
L. Mandaca
Пас отдал
Ж. Лукас
48'
Замена
L. Mandaca
️️️️
L. Oyama
46'
23'
Желтая карточка
Д. Джон
Желтая карточка
L. Oyama
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
17
Thiaguinho
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
18
David
ЦФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
18
Линкольн
АП
22
Густавиньо
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
17
Vinicinho
ЦФ
31
Raul
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
2-2-5
22
Габриэл
43
Фрейтас
2
Лукас
16
Жадсон
5
9
Жилберто
16
3
Боса
95
Кариока
10
4-1-2-2-1
1
Клейтон
5
Энрике
39
3
Сантос
31
Гилерме
25
Силва
30
Эвангелиста
35
Фернандес
14
Джон Джон
28
Витиньо
8
Саша
16
17
17
16
5
44
44
5
9
Жилберто
9
Каррильо
9
Каррильо
9
Жилберто
28
Витиньо
18
Линкольн
18
Линкольн
28
Витиньо
30
Эвангелиста
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
30
Эвангелиста
35
Фернандес
31
31
35
Фернандес
14
Джон Джон
38
38
14
Джон Джон
Остались в запасе
Жувентуде
Брагантино
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
18
David
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
37
Fabrício
ВР
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
18
David
ЦФ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Жувентуде - Брагантино
1
5
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
19
Офсайды
1
0
Количество передач
374
345
Сейвы
5
5
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.11
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
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