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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде: обзор матча 19 августа 2024
Атлетико Паранаэнсе
19.08.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Жувентуде
39'
Никао
30'
N.
68'
Y. Souto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
Желтая карточка
Б. Запелли
90'
Желтая карточка
Кристиан
86'
82'
Желтая карточка
A. Ruschel
81'
Замена
A.
️️️️
Y. Souto
Желтая карточка
Габриэль
74'
72'
Замена
L. Oyama
️️️️
Жадсон
Замена
M.
️️️️
Л. Линк
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
Y. Souto
Замена
Т. Куэльо
️️️️
L. Di Yorio
67'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Никао
66'
63'
Замена
L. Mandaca
️️️️
N.
62'
Замена
D. Vieira
️️️️
T.
Замена
А. Каноббио
️️️️
Д. Оливейра
57'
46'
Замена
Э. Кариока
️️️️
E. Farias
ГОЛ! 1:1!
Никао
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
N.
Пас отдал
E. Farias
Желтая карточка
M. Gamarra
23'
19'
Желтая карточка
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
11
Никао
(К)
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
17
Thiaguinho
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
3
Данило Боса
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Атлетико Паранаэнсе
42
Matheus Soares
ВР
1
Mycael
ВР
5
Felipinho
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
88
Zé Vitor
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Жувентуде
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Линк
12
Фернандо
27
Роша
15
29
6
Габриэль
8
11
Никао
10
Запелли
20
Оливейра
9
2-3-5
22
Габриэл
3
Зе Маркос
70
16
Жадсон
17
11
3
Боса
9
Каррильо
10
7
28
24
Линк
1
1
24
Линк
9
28
Куэльо
28
Куэльо
9
20
Оливейра
17
Каноббио
17
Каноббио
20
Оливейра
11
Никао
39
Мастриани
39
Мастриани
11
Никао
70
3
3
70
17
30
30
17
16
Жадсон
5
5
16
Жадсон
11
95
Кариока
95
Кариока
11
10
44
44
10
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
42
Matheus Soares
ВР
5
Felipinho
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
22
Мадсон
ПЗ
88
Zé Vitor
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
42
Matheus Soares
ВР
5
Felipinho
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
22
Мадсон
ПЗ
88
Zé Vitor
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
4
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
17
10
Офсайды
1
1
Количество передач
457
315
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.25
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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