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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Жувентуде
Васко да Гама - Жувентуде: обзор матча 06 октября 2024
Васко да Гама
06.10.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
11'
Д. Пайет
4'
Э. Кариока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Жувентуде
Красная карточка
Соуза
88'
Замена
Соуза
️️️️
J. Sforza
84'
82'
Замена
Л. Фрейтас
️️️️
A. Ruschel
76'
Желтая карточка
З. Маркос
66'
Замена
E. Farias
️️️️
Э. Кариока
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Пайет
66'
Замена
П. Энрике
️️️️
Х. Луис Родригес
66'
Замена
L.
️️️️
Э. Родригес
58'
46'
Замена
Р. Каррильо
️️️️
Жилберто
45'
+4
Желтая карточка
Л. Фрейтас
45'
+3
Желтая карточка
Жилберто
Желтая карточка
М. Домингес
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Пас отдал
У. Моура
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кариока
Пас отдал
Жилберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
10
Димитри Пайет
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Данило Боса
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
16
Жан Менезес
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
Жувентуде
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
18
David
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
4
Виктор
2
Родригес
5
Моура
15
25
Родригес
10
Пайет
8
Домингес
19
Вегетти
2-2-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
3
Зе Маркос
16
Жадсон
30
21
Барбоза
3
Боса
28
95
Кариока
44
9
Жилберто
2
Родригес
96
Энрике
96
Энрике
2
Родригес
25
Родригес
12
12
25
Родригес
15
5
Соуза
5
Соуза
15
10
Пайет
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Пайет
28
43
Фрейтас
43
Фрейтас
28
95
Кариока
11
11
95
Кариока
9
Жилберто
9
Каррильо
9
Каррильо
9
Жилберто
Остались в запасе
Васко да Гама
Жувентуде
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
7
Marcelinho
ЦФ
18
David
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Остались в запасе
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
7
Marcelinho
ЦФ
18
David
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Васко да Гама - Жувентуде
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
13
Офсайды
3
1
Количество передач
394
324
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.46
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Caio Max Augusto Vieira, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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