Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Жувентуде
Флуминенсе - Жувентуде: обзор матча 02 июня 2024
Флуминенсе
02.06.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
42'
Марсело (П)
67'
Жадсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Жувентуде
90'
+1
Желтая карточка
Жадсон
82'
Желтая карточка
З. Маркос
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Александер
81'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Марсело
80'
71'
Замена
L. Mandaca
️️️️
N.
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Кено
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
Жадсон
Желтая карточка
Мартинелли
66'
Желтая карточка
Гансо
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Марсело
42'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Ф. Мело
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
(К)
ОП
5
Александер
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Данило Боса
ЦФ
3
Зе Маркос
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
10
NenÃª
(К)
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Исаак
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Фабио
12
Марсело
4
Марлон
30
Мело
5
Александер
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
11
Маркиньос
14
Кано
20
Кено
1-1-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
3
Боса
7
10
28
3
Зе Маркос
5
Александер
16
Барбоза
16
Барбоза
5
Александер
30
Мело
21
Сантос
21
Сантос
30
Мело
12
Марсело
7
Аугусто
7
Аугусто
12
Марсело
20
Кено
9
Кеннеди
9
Кеннеди
20
Кено
10
44
44
10
Остались в запасе
Флуминенсе
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Исаак
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Исаак
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Флуминенсе - Жувентуде
2
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
19
Офсайды
1
3
Количество передач
561
339
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.15
1.34
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Жувентуде
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+