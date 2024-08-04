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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Жувентуде
Коринтианс - Жувентуде: обзор матча 04 августа 2024
Коринтианс
04.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
48'
П. Энрике
4'
A. Ruschel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Жувентуде
90'
+7
Желтая карточка
M. Claus
90'
+5
Желтая карточка
L. Mandaca
90'
+4
Желтая карточка
R. Sam
87'
Желтая карточка
Жилберто
Замена
️️️️
Гиоване
85'
78'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
T.
78'
Замена
Э. Кариока
️️️️
E. Farias
Замена
Б. Бидон
️️️️
А. Сантана
77'
Замена
П. Рауль
️️️️
У. Фариас
69'
57'
Вторая желтая
A. Ruschel
Желтая карточка
Р. Гарро
56'
52'
Желтая карточка
A. Ruschel
ГОЛ! 1:1!
П. Энрике
Пас отдал
Фагнер
48'
47'
Желтая карточка
Жадсон
46'
Замена
R. Sam
️️️️
Л. Барбоза
Замена
П. Энрике
️️️️
Раниэле
46'
45'
+13
Желтая карточка
T.
45'
+7
Замена
M. Claus
️️️️
Р. Каррильо
45'
+2
Красная карточка
Габриэл
Желтая карточка
И. Коронадо
30'
22'
Замена
L. Mandaca
️️️️
Ж. Карлос
4'
ГОЛ! 0:1!
A. Ruschel
Пас отдал
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
20
Уэсли
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
17
Thiaguinho
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Данило Боса
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
35
Шарлес
ЦП
7
Брено Бидон
ЦП
9
Биро
ПВ
31
Kayke Ferrari
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
34
Rodrigo Sam
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Соуза
46
Фариас
5
Рамальо
4
Торрес
23
Фагнер
14
Раниэле
80
Сантана
8
Гарро
77
Коронадо
23
Гиоване
20
Уэсли
1-4-1-4
22
Габриэл
3
Зе Маркос
17
20
Жеан Карлос
11
16
Жадсон
21
Барбоза
2
9
Каррильо
28
3
Боса
80
Сантана
7
Бидон
7
Бидон
80
Сантана
46
Фариас
18
Рауль
18
Рауль
46
Фариас
14
Раниэле
7
Энрике
7
Энрике
14
Раниэле
21
Барбоза
34
34
21
Барбоза
9
Каррильо
77
77
9
Каррильо
11
95
Кариока
95
Кариока
11
20
Жеан Карлос
44
44
20
Жеан Карлос
17
13
13
17
Остались в запасе
Коринтианс
Жувентуде
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
35
Шарлес
ЦП
9
Биро
ПВ
31
Kayke Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
10
NenÃª
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
35
Шарлес
ЦП
9
Биро
ПВ
31
Kayke Ferrari
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
10
NenÃª
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Коринтианс - Жувентуде
2
2
7
Всего ударов по воротам
34
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
11
3
Нарушения
16
15
Офсайды
0
1
Количество передач
429
247
Сейвы
2
9
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
15
1
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.39
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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