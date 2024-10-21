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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Палмейрас
Жувентуде - Палмейрас: обзор матча 21 октября 2024
Жувентуде
21.10.2024, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
3 : 5
Завершен
Палмейрас
35'
Д. Боса
49'
R.
67'
Э. Кариока
44'
Р. Вейга
51'
Р. Вейга
63'
Р. Риос
90'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Палмейрас
Желтая карточка
Ж. Карлос
90'
+4
90'
ГОЛ! 3:4!
Р. Вейга
Пас отдал
Вандерлан
86'
Замена
Навес
️️️️
К. Паулиста
Замена
E. Farias
️️️️
Э. Кариока
82'
Желтая карточка
Жадсон
79'
75'
Желтая карточка
Майке
Замена
Ж. Карлос
️️️️
L. Mandaca
75'
74'
Желтая карточка
Р. Риос
74'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
72'
Желтая карточка
Г. Гомес
ГОЛ! 3:3!
Э. Кариока
Пас отдал
R.
67'
65'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
65'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
А. Морено
63'
ГОЛ! 2:3!
Р. Риос
52'
Желтая карточка
А. Морено
51'
ГОЛ! 2:2!
Р. Вейга
Пас отдал
Р. Риос
ГОЛ! 2:1!
R.
Пас отдал
Ж. Лукас
49'
Замена
Г. Талиари
️️️️
Р. Каррильо
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Вейга
ГОЛ! 1:0!
Д. Боса
Пас отдал
Л. Барбоза
35'
31'
Желтая карточка
М. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
3
Зе Маркос
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Рони Каррильо
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Жувентуде
99
Lucas Wingert
ВР
3
Abner
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
11
Erick Farias
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
3
Michel
ЦФ
2-1-1-5
3
Зе Маркос
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
28
95
Кариока
44
16
3
Боса
4-2-2-2
1
Вевертон
14
Роша
22
Рейс
15
Гомес
38
Паулиста
6
Морено
5
Риос
23
Вейга
7
Андерсон
41
Эстевао
42
Лопес
95
Кариока
11
11
95
Кариока
44
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
44
9
Каррильо
19
Талиари
19
Талиари
9
Каррильо
38
Паулиста
5
Навес
5
Навес
38
Паулиста
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
6
Морено
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
6
Морено
Остались в запасе
Жувентуде
Палмейрас
99
Lucas Wingert
ВР
3
Abner
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
3
Michel
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
99
Lucas Wingert
ВР
3
Abner
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
88
Davi Goes
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
3
Michel
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Жувентуде - Палмейрас
2
5
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
19
Офсайды
1
5
Количество передач
341
328
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.28
2.65
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
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