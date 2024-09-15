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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Флуминенсе
Жувентуде - Флуминенсе: обзор матча 15 сентября 2024
Жувентуде
15.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Флуминенсе
81'
R.
27'
Д. Ариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Флуминенсе
ГОЛ! 1:1!
R.
Пас отдал
A. Ruschel
81'
79'
Замена
Кено
️️️️
К. Серна
79'
Замена
Г. Фуэнтес
️️️️
Т. Сантос
77'
Желтая карточка
Фабио
Замена
L. Oyama
️️️️
Д. Боса
73'
Замена
L. Mandaca
️️️️
N.
73'
Желтая карточка
Жилберто
65'
64'
Замена
Нонато
️️️️
Ф. Берналь
64'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
62'
Желтая карточка
Т. Сантос
59'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Марсело
53'
Желтая карточка
Марсело
Замена
Жилберто
️️️️
Р. Каррильо
46'
33'
Желтая карточка
Ф. Берналь
Замена
Э. Кариока
️️️️
E. Farias
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ариас
Пас отдал
К. Серна
Желтая карточка
N.
17'
Желтая карточка
Жадсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
16
Ronaldo
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
6
Факундо Берналь
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
36
Cauã da Rocha
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
17
Thiaguinho
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
18
David
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
20
Кено
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
2-2-1-5
22
Габриэл
3
Зе Маркос
2
Лукас
16
Жадсон
11
21
Барбоза
10
3
Боса
28
9
Каррильо
16
3-1-4-1-1
1
Фабио
2
Хавьер
3
Силва
12
Марсело
21
Сантос
6
Берналь
10
Гансо
90
Серна
8
Мартинелли
11
Ариас
9
Элиас
3
Боса
5
5
3
Боса
11
95
Кариока
95
Кариока
11
10
44
44
10
9
Каррильо
9
Жилберто
9
Жилберто
9
Каррильо
21
Сантос
12
Фуэнтес
12
Фуэнтес
21
Сантос
12
Марсело
30
Мело
30
Мело
12
Марсело
6
Берналь
16
Нонато
16
Нонато
6
Берналь
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
90
Серна
20
Кено
20
Кено
90
Серна
Остались в запасе
Жувентуде
Флуминенсе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
36
Cauã da Rocha
ЦЗ
17
Thiaguinho
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
18
David
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
36
Cauã da Rocha
ЦЗ
17
Thiaguinho
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
18
David
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Жувентуде - Флуминенсе
3
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
8
9
Офсайды
2
1
Количество передач
430
404
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.69
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Новости команд
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