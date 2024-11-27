Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Жувентуде
Атлетико Минейро - Жувентуде: обзор матча 27 ноября 2024
Атлетико Минейро
27.11.2024, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Жувентуде
73'
Алиссон
81'
Э. Варгас (П)
22'
Л. Барбоза
67'
Жилберто
90+3'
E. Farias
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Жувентуде
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
E. Farias
Пас отдал
L. Oyama
Замена
Г. Скарпа
️️️️
B. Palacios Alzate
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Варгас
81'
Замена
Дейверсон
️️️️
М. Лемос
78'
ГОЛ! 1:2!
Алиссон
Пас отдал
Э. Варгас
73'
70'
Замена
L. Oyama
️️️️
L. Mandaca
67'
ГОЛ! 0:2!
Жилберто
63'
Замена
Жилберто
️️️️
Г. Талиари
Замена
Алиссон
️️️️
И. Гомес
46'
46'
Замена
E. Farias
️️️️
Э. Кариока
Желтая карточка
И. Гомес
36'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Барбоза
Пас отдал
Э. Кариока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
(К)
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
2
Ewerton
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
8
Robert Santos
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Жувентуде
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
9
Жилберто
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Мендес
8
Рубенс
3
Фукс
21
Рабельо
3
Лемос
94
Отавио
17
Гомес
11
Бернард
14
Кардек
11
Варгас
30
2-1-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
43
Фрейтас
16
Жадсон
21
Барбоза
3
Боса
16
44
19
Талиари
95
Кариока
30
10
Скарпа
10
Скарпа
30
17
Гомес
30
Алиссон
30
Алиссон
17
Гомес
3
Лемос
16
Дейверсон
16
Дейверсон
3
Лемос
44
5
5
44
95
Кариока
11
11
95
Кариока
19
Талиари
9
Жилберто
9
Жилберто
19
Талиари
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Жувентуде
1
Gabriel Delfim
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
7
Marcelinho
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Остались в запасе
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
7
Marcelinho
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Атлетико Минейро - Жувентуде
1
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
8
Офсайды
0
2
Количество передач
526
299
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.86
1.09
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Жувентуде
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
10:20
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
10:20
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Неймар сделал хет-трик впервые с апреля 2022 года
2025.12.04 10:57
1
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.11.19 09:23
Агенты Абнера высказались об интересе «Спартака» к игроку
2025.09.06 22:01
1
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.24 09:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+