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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Жувентуде
Гремио - Жувентуде: обзор матча 21 ноября 2024
Гремио
21.11.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Жувентуде
3'
М. Брейтуэйт
90+4'
Ф. Кристальдо
45+6'
L. Mandaca
52'
Л. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Жувентуде
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кристальдо
Пас отдал
Рейналдо
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Жадсон
Замена
М. Аресо
️️️️
Д. Коста
76'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
P. Geromel
76'
75'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
L. Mandaca
66'
Замена
N.
️️️️
Г. Талиари
57'
Пенальти не реализован!
Г. Талиари
Замена
К. Павон
️️️️
Ж. Виларди
53'
52'
ГОЛ! 1:2!
Л. Барбоза
Пас отдал
L. Mandaca
Замена
M. Monsalve
️️️️
Эденилсон
52'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
L. Mandaca
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Р. Эли
45'
+6
Желтая карточка
P. Geromel
45'
+2
38'
Желтая карточка
L. Mandaca
28'
Желтая карточка
Ж. Лукас
Желтая карточка
Д. Коста
27'
14'
Желтая карточка
Л. Барбоза
Желтая карточка
Ж. Виларди
8'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Д. Коста
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Pedro Geromel
(К)
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
2
Ewerton
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маркесин
6
Рейналдо
19
Эли
3
18
Педро
17
Доди
6
Виларди
88
Эденилсон
19
Кристальдо
19
Коста
22
Брейтуэйт
2-2-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
43
Фрейтас
16
Жадсон
11
21
Барбоза
2
19
Талиари
44
16
3
Боса
19
Эли
6
Мартинс
6
Мартинс
19
Эли
3
30
Сотельдо
30
Сотельдо
3
88
Эденилсон
34
34
88
Эденилсон
6
Виларди
7
Павон
7
Павон
6
Виларди
19
Коста
19
Аресо
19
Аресо
19
Коста
44
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
44
19
Талиари
10
10
19
Талиари
Остались в запасе
Гремио
Жувентуде
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
28
Александр Аравена
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Гремио - Жувентуде
3
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
16
Офсайды
1
0
Количество передач
458
355
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.53
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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