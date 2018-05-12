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Альберто Аквилани - статистика

Завершил карьеру
7 июля 1984 (42), Рим
#20 | Полузащитник
186 см | 77 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
15
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 0
12.05.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
06.05.2018
Хетафе
1' - 61'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
28.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Лас-Пальмас
0 : 4
22.04.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 0
19.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 54'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
14.04.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 1
08.04.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
31.03.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1 : 1
17.03.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
11.03.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2 : 1
05.03.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 26 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
01.03.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0 : 0
24.02.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
17.02.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
09.02.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.02.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
28.01.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6 : 0
13.01.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 0
20.12.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
17.12.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
03.12.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
26.11.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
19.11.2017
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3 : 0
05.11.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1 : 3
30.10.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
4 : 0
22.10.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
2 : 5
16.10.2017
Сельта
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
3 : 0
01.10.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
24.09.2017
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2017
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 3
11.09.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
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