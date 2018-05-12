Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Альберто Аквилани
Статистика
Альберто Аквилани - статистика
Завершил карьеру
7 июля 1984 (42), Рим
#20 | Полузащитник
186 см | 77 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига Европы 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
15
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 0
12.05.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
06.05.2018
Хетафе
1' - 61'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
28.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Лас-Пальмас
0 : 4
22.04.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 0
19.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 54'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
14.04.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 1
08.04.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
31.03.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1 : 1
17.03.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
11.03.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2 : 1
05.03.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 26 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
01.03.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0 : 0
24.02.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
17.02.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
09.02.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.02.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
28.01.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
6 : 0
13.01.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 0
20.12.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
17.12.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
03.12.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
26.11.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
19.11.2017
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3 : 0
05.11.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1 : 3
30.10.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
4 : 0
22.10.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
2 : 5
16.10.2017
Сельта
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
3 : 0
01.10.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
24.09.2017
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2017
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 3
11.09.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
3
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+