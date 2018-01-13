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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Лас-Пальмас
Жирона - Лас-Пальмас: обзор матча 13 января 2018
Жирона
13.01.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 19 тур
6 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
25'
К. Стуани (П)
57'
М. Олунга
64'
Б. Гарсия
70'
М. Олунга
74'
Порту
79'
М. Олунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Лас-Пальмас
ГОЛ! 6:0!
М. Олунга
79'
ГОЛ! 5:0!
Порту
Пас отдал
М. Олунга
74'
ГОЛ! 4:0!
М. Олунга
70'
ГОЛ! 3:0!
Б. Гарсия
Пас отдал
П. Понс
64'
57'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
М. Олунга
Пас отдал
Й. Мохика
57'
54'
Желтая карточка
Х. Кальери
Желтая карточка
П. Понс
54'
53'
Желтая карточка
Х. Виера
Желтая карточка
А. Гранель
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Стуани
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
22
Мохика
6
Хуанпе
22
Рамальо
20
Эспиноcа
8
Понс
11
Адай
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-4-1-1
13
Лисоайн
23
Наварро
6
Гальвез
6
Пеньяльба
5
Гарсия
29
Самперио
19
Толедо
11
Момо
2
Кастельяно
10
Виера
9
Кальери
Остались в запасе
Жирона
Лас-Пальмас
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Жирона - Лас-Пальмас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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