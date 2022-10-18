Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Институто
Franco Jara
Статистика
Franco Jara - статистика
Институто
#29 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
31
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
2 : 1
18.10.2022
Миннесота Юнайтед
104' - 120'
США. МЛС, 48 тур
Даллас
2 : 1
10.10.2022
Канзаc Сити
89' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.09.2022
Даллас
1' - 63'
США. МЛС, 43 тур
Даллас
2 : 1
11.09.2022
Лос-Анджелес
63' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 3
03.09.2022
Даллас
82' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Нэшвилл
4 : 0
22.08.2022
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Даллас
1 : 0
18.08.2022
Филадельфия Юнион
82' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Даллас
4 : 1
14.08.2022
Сан-Хосе
63' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Портленд
1 : 1
07.08.2022
Даллас
89' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Сиэтл
1 : 0
03.08.2022
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Даллас
1 : 0
31.07.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 63'
9'
35'
США. МЛС, 30 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
24.07.2022
Даллас
81' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
1 : 1
17.07.2022
Остин
70' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Даллас
0 : 1
14.07.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
10.07.2022
Даллас
74' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
1 : 1
05.07.2022
Интер Майами
85' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
30.06.2022
Даллас
76' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Остин
2 : 2
26.06.2022
Даллас
86' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Даллас
0 : 2
19.06.2022
Ванкувер Уайткепс
46' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Орландо Сити
1 : 3
29.05.2022
Даллас
63' - 90'
70'
67'
США. МЛС, 18 тур
Даллас
1 : 2
23.05.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
19.05.2022
Даллас
74' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
15.05.2022
Даллас
72' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Даллас
2 : 0
08.05.2022
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.05.2022
Даллас
85' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Даллас
2 : 1
23.04.2022
Динамо Хьюстон
67' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
17.04.2022
Даллас
80' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Даллас
3 : 1
10.04.2022
Колорадо
86' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
0 : 0
02.04.2022
Даллас
1' - 63'
США. МЛС, 6 тур
Даллас
4 : 1
20.03.2022
Портленд
80' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
2 : 0
13.03.2022
Нэшвилл
78' - 90'
85'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
Фото
Футболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+