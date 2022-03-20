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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Портленд
Даллас - Портленд: обзор матча 20 марта 2022
Даллас
20.03.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 6 тур
4 : 1
Завершен
Портленд
26'
Х. Феррейра
30'
Х. Феррейра
36'
Х. Феррейра
77'
П. Арриола
61'
Я. Незгода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Портленд
88'
Замена
Б. Бодили
️️️️
Я. Незгода
80'
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Д. Айяла
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
80'
ГОЛ! 4:1!
П. Арриола
Пас отдал
Х. Феррейра
77'
Желтая карточка
Нану
76'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
М. Фарфан
72'
70'
Замена
Д. Расмуссен
️️️️
Х. ван Ранкин
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
68'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Б. Сервания
68'
61'
ГОЛ! 3:1!
Я. Незгода
Пас отдал
С. Бланко
46'
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Морено
Желтая карточка
А. Веласко
44'
ГОЛ! 3:0!
Х. Феррейра
Пас отдал
Б. Сервания
36'
ГОЛ! 2:0!
Х. Феррейра
Пас отдал
Нану
30'
ГОЛ! 1:0!
Х. Феррейра
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Пол Арриола
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
20
Алан Веласко
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
22
Давид Айяла
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
18
Зак МакГроу
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Портленд
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
14
Джастин Расмуссен
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
22
Давид Бингхэм
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
4-3-3
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
14
Нану
19
Помыкал
6
Серрильо
23
Сервания
20
Веласко
27
Феррейра
17
Арриола
1-3-1-5
31
Ивачич
28
Туилома
21
Чара
22
Айяла
10
Морено
8
Чара
18
МакГроу
2
ван Ранкин
26
Браво
27
Асприлья
11
Незгода
3
Фарфан
99
Твумаси
99
Твумаси
3
Фарфан
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
23
Сервания
19
Киньон
19
Киньон
23
Сервания
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
2
ван Ранкин
14
Расмуссен
14
Расмуссен
2
ван Ранкин
22
Айяла
13
Жупарич
13
Жупарич
22
Айяла
10
Морено
29
Бланко
29
Бланко
10
Морено
11
Незгода
98
Бодили
98
Бодили
11
Незгода
Остались в запасе
Даллас
Портленд
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Давид Бингхэм
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Остались в запасе
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Давид Бингхэм
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Даллас - Портленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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