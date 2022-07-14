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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нью-Йорк Сити
Даллас - Нью-Йорк Сити: обзор матча 14 июля 2022
Даллас
14.07.2022, четверг, 04:00
США. МЛС, 28 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
29'
Хебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
F. Jara
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Джонсон
Замена
B. Redzic
️️️️
Ж. Обриан
90'
+3
90'
+3
Замена
G. Zelalem
️️️️
С. Родригес
Замена
M. Hedges
️️️️
Нану
84'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
E. Munjoma
84'
73'
Замена
A. Jasson
️️️️
Н. Асеведо
73'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Хебер
Замена
П. Арриола
️️️️
А. Веласко
66'
29'
ГОЛ! 0:1!
Хебер
Пас отдал
С. Родригес
8'
Желтая карточка
М. Шано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
99
Эма Твумаси
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
2-1-1-5
1
Пас
15
Мартинес
14
Нану
6
Серрильо
20
Веласко
16
27
Феррейра
77
Обриан
29
27
3-1-2-4
1
Джонсон
13
Мартинс
27
Моралес
25
Шано
5
Асеведо
8
Родригес
11
Магно
24
Грэй
97
Хебер
15
11
Андраде
14
Нану
2
2
14
Нану
20
Веласко
17
Арриола
17
Арриола
20
Веласко
27
99
Твумаси
99
Твумаси
27
77
Обриан
14
14
77
Обриан
8
Родригес
29
29
8
Родригес
97
Хебер
11
Перейра
11
Перейра
97
Хебер
5
Асеведо
17
17
5
Асеведо
Остались в запасе
Даллас
Нью-Йорк Сити
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Остались в запасе
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Даллас - Нью-Йорк Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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