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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Остин
Даллас - Остин: обзор матча 17 июля 2022
Даллас
17.07.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 29 тур
1 : 1
Завершен
Остин
42'
П. Арриола
79'
Д. Факундес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Остин
90'
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Факундес
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Факундес
Пас отдал
С. Дриусси
Желтая карточка
А. Веласко
70'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
70'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Б. Сервания
70'
Замена
F. Jara
️️️️
П. Помыкал
70'
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Мартинес
62'
62'
Замена
О. Вольф
️️️️
E. Finlay
62'
Замена
D. Hoesen
️️️️
М. Уррути
ГОЛ! 1:0!
П. Арриола
Пас отдал
Х. Феррейра
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
99
Эма Твумаси
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
3-2-2-3
1
Пас
15
Мартинес
2
14
Нану
23
Сервания
19
Помыкал
20
Веласко
17
Арриола
27
Феррейра
19
Киньон
99
Твумаси
3-2-1-4
1
28
Габриэльсен
24
18
Касканте
4
Ринг
13
9
Дриусси
7
Перейра
37
Уррути
17
Галлахер
77
Факундес
23
Сервания
6
Серрильо
6
Серрильо
23
Сервания
15
Мартинес
91
Тафари
91
Тафари
15
Мартинес
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
19
Помыкал
29
29
19
Помыкал
13
33
Вольф
33
Вольф
13
37
Уррути
9
9
37
Уррути
77
Факундес
17
Редес
17
Редес
77
Факундес
Остались в запасе
Даллас
Остин
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Даллас - Остин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Тойота
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