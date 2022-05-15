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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас: обзор матча 15 мая 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
15.05.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 16 тур
1 : 3
Завершен
Даллас
67'
Д. Коста
11'
Х. Феррейра
20'
П. Арриола
23'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
Желтая карточка
С. Кулибали
90'
+5
86'
Замена
Б. Сервания
️️️️
П. Помыкал
81'
Замена
Нану
️️️️
П. Арриола
Желтая карточка
Д. Коста
77'
75'
Желтая карточка
П. Арриола
72'
Замена
F. Jara
️️️️
Ж. Обриан
ГОЛ! 1:3!
Д. Коста
Пас отдал
S. Kljestan
67'
64'
Желтая карточка
М. Фарфан
Замена
S. Kljestan
️️️️
Р. Равелосон
61'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
61'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Э. Альварес
46'
23'
ГОЛ! 0:3!
Х. Феррейра
Пас отдал
М. Фарфан
20'
ГОЛ! 0:2!
П. Арриола
Пас отдал
П. Помыкал
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Даллас
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
2-1-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
77
Гаспер
8
Дельгадо
11
Коста
22
Равелосон
14
Чичарито
10
Альварес
91
Кабрал
4
Кулибали
2-1-5
1
Маурер
2
3
Фарфан
19
Помыкал
19
Киньон
77
Обриан
27
Феррейра
17
Арриола
99
Твумаси
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
10
Альварес
9
Йовелич
9
Йовелич
10
Альварес
22
Равелосон
16
16
22
Равелосон
17
Арриола
14
Нану
14
Нану
17
Арриола
19
Помыкал
23
Сервания
23
Сервания
19
Помыкал
77
Обриан
29
29
77
Обриан
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
33
Джонатан Клинсман
ВР
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Остались в запасе
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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