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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Лос-Анджелес
Даллас - Лос-Анджелес: обзор матча 11 сентября 2022
Даллас
11.09.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 43 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
78'
Х. Феррейра
82'
Х. Феррейра
45+4'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Лос-Анджелес
ГОЛ! 2:1!
Х. Феррейра
82'
81'
Замена
С. Мендес
️️️️
Х. Сифуэнтес
ГОЛ! 1:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
П. Арриола
78'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
73'
Замена
F. Jara
️️️️
Ж. Обриан
63'
Замена
Нану
️️️️
Э. Твумаси
63'
59'
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Аранго
59'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Вела
46'
Замена
К. Акоста
️️️️
И. Санчес
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
К. Аранго
Пас отдал
Д. Кьеллини
35'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
16'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Л. Блессинг
13'
Красная карточка
Р. Холлингшид
8'
Желтая карточка
Д. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
77
Жадер Обриан
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
18
Гарет Бэйл
ПВ
90
Квадво Опоку
ЦФ
2-3-1-4
1
Пас
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
6
Серрильо
8
Ллетгет
17
Арриола
77
Обриан
99
Твумаси
91
Тафари
27
Феррейра
3-1-2-2-2
71
Крепо
3
Мурильо
14
Кьеллини
6
Паласиос
6
Санчес
8
Сифуэнтес
24
Холлингшид
15
Блессинг
99
Буанга
10
Вела
17
Аранго
99
Твумаси
14
Нану
14
Нану
99
Твумаси
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
77
Обриан
29
29
77
Обриан
8
Сифуэнтес
32
Мендес
32
Мендес
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
24
Эскобар
24
Эскобар
15
Блессинг
6
Санчес
3
Акоста
3
Акоста
6
Санчес
10
Вела
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Вела
17
Аранго
90
Опоку
90
Опоку
17
Аранго
Остались в запасе
Даллас
Лос-Анджелес
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
77
Джон МакКартни
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Даллас - Лос-Анджелес
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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