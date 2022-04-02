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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Даллас
Чикаго Файр - Даллас: обзор матча 02 апреля 2022
Чикаго Файр
02.04.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 6 тур
0 : 0
Завершен
Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Даллас
Желтая карточка
J. Casas
89'
Замена
J. Casas
️️️️
S. Ivanov
84'
Желтая карточка
K. Przybyłko
69'
63'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
63'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
F. Jara
Желтая карточка
Д. Эспиноса
62'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Б. Секулич
61'
Замена
J. Bornstein
️️️️
Ф. Герберс
60'
47'
Желтая карточка
М. Фарфан
Желтая карточка
W. Omsberg
38'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Д. Шакири
19'
17'
Желтая карточка
Ф. Киньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
31
Федерико Наварро
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
20
Алан Веласко
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
2-2-3-1-3
29
Наварро
16
2
Секулич
30
Хименес
31
Наварро
22
Пинеда
21
Герберс
10
Шакири
93
91
44
Слонина
4-2-4
1
Пас
14
Нану
15
Мартинес
3
Фарфан
2
23
Сервания
19
Помыкал
20
Веласко
77
Обриан
19
Киньон
29
21
Герберс
3
3
21
Герберс
91
37
37
91
2
Секулич
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Секулич
10
Шакири
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
10
Шакири
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
29
27
Феррейра
27
Феррейра
29
Остались в запасе
Чикаго Файр
Даллас
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Чикаго Файр - Даллас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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