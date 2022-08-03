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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Даллас
Сиэтл - Даллас: обзор матча 03 августа 2022
Сиэтл
03.08.2022, среда, 05:00
США. МЛС, 32 тур
1 : 0
Завершен
Даллас
39'
Н. Лодейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Даллас
87'
Замена
B. Redzic
️️️️
А. Веласко
76'
Замена
П. Помыкал
️️️️
Б. Сервания
Замена
Р. Руидиас
️️️️
F. Montero
65'
61'
Замена
П. Арриола
️️️️
Ж. Обриан
39'
Желтая карточка
М. Пас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Лодейро
39'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
3
Арреага
16
Рольдан
7
Рольдан
11
Русняк
14
Лодейро
13
Моррис
7
Чу
12
4-2-1-3
1
Пас
14
Нану
15
Мартинес
3
Фарфан
29
23
Сервания
6
Серрильо
20
Веласко
91
Тафари
77
Обриан
29
12
9
Руидиас
9
Руидиас
12
23
Сервания
19
Помыкал
19
Помыкал
23
Сервания
77
Обриан
17
Арриола
17
Арриола
77
Обриан
20
Веласко
14
14
20
Веласко
Остались в запасе
Сиэтл
Даллас
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Сиэтл - Даллас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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