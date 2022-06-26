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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Даллас
Остин - Даллас: обзор матча 26 июня 2022
Остин
26.06.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 23 тур
2 : 2
Завершен
Даллас
72'
С. Дриусси
85'
D. Hoesen
60'
П. Арриола
68'
Б. Сервания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Даллас
86'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Нану
86'
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
86'
Замена
Н. Тафари
️️️️
П. Помыкал
ГОЛ! 2:2!
D. Hoesen
Пас отдал
N. Lima
85'
Замена
D. Hoesen
️️️️
О. Вольф
84'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
Д. Галлахер
84'
82'
Желтая карточка
Х. Мартинес
79'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
ГОЛ! 1:2!
С. Дриусси
Пас отдал
М. Джитте
72'
Замена
E. Finlay
️️️️
F. Martins
70'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
70'
68'
ГОЛ! 0:2!
Б. Сервания
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
П. Арриола
Желтая карточка
F. Martins
45'
+1
Желтая карточка
Р. Габриэльсен
20'
Желтая карточка
H. Jimenez
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
17
Саболч Шен
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
2-3-1-4
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
8
4
Ринг
33
Вольф
9
Дриусси
77
Факундес
37
Уррути
17
Галлахер
16
4-1-2-3
1
Пас
14
Нану
15
Мартинес
3
Фарфан
2
19
Помыкал
17
Арриола
20
Веласко
19
Киньон
16
27
Феррейра
17
Галлахер
23
Колманич
23
Колманич
17
Галлахер
16
24
24
16
8
13
13
8
33
Вольф
9
9
33
Вольф
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
19
Помыкал
91
Тафари
91
Тафари
19
Помыкал
14
Нану
99
Твумаси
99
Твумаси
14
Нану
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
Остались в запасе
Остин
Даллас
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
1
Джимми Маурер
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Остин - Даллас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Q2
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