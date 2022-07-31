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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 31 июля 2022
Даллас
31.07.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 32 тур
1 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
9'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
П. Арриола
86'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
86'
Замена
B. Redzic
️️️️
Х. Феррейра
86'
Желтая карточка
Э. Серрильо
82'
Замена
Б. Сервания
️️️️
П. Помыкал
81'
76'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Х. Араухо
65'
Пенальти не реализован!
Д. Йовелич
Замена
Н. Тафари
️️️️
F. Jara
63'
63'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Р. Равелосон
63'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Д. Коста
62'
Желтая карточка
Х. Араухо
53'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
46'
Замена
С. Кулибали
️️️️
Э. Савалета
46'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Ч. Гаспер
38'
Желтая карточка
Э. Савалета
Желтая карточка
F. Jara
35'
22'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
ГОЛ! 1:0!
F. Jara
Пас отдал
М. Фарфан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
3-2-2-3
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
6
Серрильо
19
Помыкал
20
Веласко
17
Арриола
99
Твумаси
27
Феррейра
29
2-2-2-4
31
Бонд
33
Уильямс
77
Гаспер
8
Дельгадо
16
Бругман
11
Коста
91
Кабрал
22
Равелосон
15
Савалета
22
Араухо
14
Чичарито
19
Помыкал
23
Сервания
23
Сервания
19
Помыкал
29
91
Тафари
91
Тафари
29
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
27
Феррейра
14
14
27
Феррейра
15
Савалета
4
Кулибали
4
Кулибали
15
Савалета
22
Араухо
18
Лирдам
18
Лирдам
22
Араухо
77
Гаспер
44
Эдвардс
44
Эдвардс
77
Гаспер
11
Коста
9
Йовелич
9
Йовелич
11
Коста
22
Равелосон
8
8
22
Равелосон
Остались в запасе
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
7
Самуэль Грандсир
ПВ
33
Джонатан Клинсман
ВР
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
33
Джонатан Клинсман
ВР
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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