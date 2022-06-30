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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Даллас
Лос-Анджелес - Даллас: обзор матча 30 июня 2022
Лос-Анджелес
30.06.2022, четверг, 05:30
США. МЛС, 24 тур
3 : 1
Завершен
Даллас
23'
Д. Мусовски
57'
К. Аранго
86'
К. Опоку
38'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Даллас
Замена
Э. Сегура
️️️️
Х. Мурильо
87'
87'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Сифуэнтес
87'
ГОЛ! 3:1!
К. Опоку
Пас отдал
К. Вела
86'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
82'
76'
Замена
F. Jara
️️️️
П. Помыкал
76'
Замена
Нану
️️️️
Э. Твумаси
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Р. Холлингшид
71'
Замена
К. Опоку
️️️️
Д. Мусовски
71'
67'
Замена
А. Веласко
️️️️
Ж. Обриан
ГОЛ! 2:1!
К. Аранго
Пас отдал
К. Вела
57'
44'
Желтая карточка
Н. Тафари
38'
ГОЛ! 1:1!
Х. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусовски
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
23'
12'
Желтая карточка
Б. Сервания
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
77
Жадер Обриан
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
90
Квадво Опоку
ЦФ
21
Данни Трехо
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
4-1-2-3
71
Крепо
6
Паласиос
3
Мурильо
3
Акоста
25
Ибеага
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
10
Вела
19
Мусовски
17
Аранго
2-3-1-4
1
Пас
3
Фарфан
2
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
17
Арриола
91
Тафари
99
Твумаси
27
Феррейра
77
Обриан
24
Холлингшид
24
Эскобар
24
Эскобар
24
Холлингшид
3
Мурильо
4
Сегура
4
Сегура
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
19
Мусовски
90
Опоку
90
Опоку
19
Мусовски
99
Твумаси
14
Нану
14
Нану
99
Твумаси
77
Обриан
20
Веласко
20
Веласко
77
Обриан
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
19
Помыкал
29
29
19
Помыкал
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Даллас
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
АП
21
Данни Трехо
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
1
Джимми Маурер
ВР
27
Edwin Munjoma
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
АП
21
Данни Трехо
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
27
Edwin Munjoma
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес - Даллас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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