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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас: обзор матча 17 апреля 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
17.04.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 10 тур
0 : 0
Завершен
Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас
90'
+1
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Феррейра
90'
+1
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Б. Сервания
Желтая карточка
T. Barlow
87'
86'
Замена
E. Munjoma
️️️️
П. Арриола
81'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Помыкал
80'
Замена
F. Jara
️️️️
А. Веласко
Желтая карточка
Т. Эдвардс
79'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
К. Кассерес
71'
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Флетчер
71'
61'
Желтая карточка
Б. Сервания
Замена
П. Климала
️️️️
O. Fernandez
58'
Желтая карточка
К. Кассерес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
20
Алан Веласко
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
3-3-1-3
31
Мигел
12
Эдвардс
33
Лонг
13
Неалис
25
Амайя
23
Кассерес
90
Морган
82
Лукиньяс
47
Толкин
22
11
Флетчер
3-2-5
1
Пас
3
Фарфан
2
15
Мартинес
19
Помыкал
23
Сервания
20
Веласко
17
Арриола
19
Киньон
27
Феррейра
99
Твумаси
22
9
Климала
9
Климала
22
23
Кассерес
16
Йервуд
16
Йервуд
23
Кассерес
11
Флетчер
16
16
11
Флетчер
23
Сервания
6
Серрильо
6
Серрильо
23
Сервания
17
Арриола
27
27
17
Арриола
27
Феррейра
91
Тафари
91
Тафари
27
Феррейра
19
Помыкал
77
Обриан
77
Обриан
19
Помыкал
20
Веласко
29
29
20
Веласко
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Даллас
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
1
Джимми Маурер
ВР
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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