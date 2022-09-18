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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Даллас
Сан-Хосе - Даллас: обзор матча 18 сентября 2022
Сан-Хосе
18.09.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 44 тур
1 : 1
Завершен
Даллас
25'
Ж. Эбобиссе (П)
16'
Ж. Обриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Даллас
83'
Замена
M. Hedges
️️️️
Х. Мартинес
82'
Красная карточка
П. Арриола
70'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
П. Арриола
67'
Желтая карточка
Э. Серрильо
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
67'
63'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
F. Jara
60'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
К. Эспиноса
️️️️
B. Kikanovic
60'
Желтая карточка
Натан
58'
34'
Желтая карточка
М. Фарфан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Эбобиссе
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Обриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
93
Жудсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
5
Натан
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
2-4-5
97
3
Мари
7
93
Жудсон
21
Грегуш
35
Монтейру
28
12
17
Эбобиссе
5
Натан
4
Бисон
2-3-1-4
1
Пас
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
6
Серрильо
8
Ллетгет
17
Арриола
99
Твумаси
77
Обриан
29
91
Тафари
3
Мари
22
22
3
Мари
28
7
Эспиноса
7
Эспиноса
28
15
Мартинес
2
2
15
Мартинес
17
Арриола
19
Киньон
19
Киньон
17
Арриола
29
27
Феррейра
27
Феррейра
29
Остались в запасе
Сан-Хосе
Даллас
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Сан-Хосе - Даллас
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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