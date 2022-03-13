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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нэшвилл
Даллас - Нэшвилл: обзор матча 13 марта 2022
Даллас
13.03.2022, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 4 тур
2 : 0
Завершен
Нэшвилл
85'
F. Jara (П)
87'
А. Веласко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Нэшвилл
Желтая карточка
Э. Серрильо
90'
+6
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Х. Феррейра
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Веласко
Пас отдал
Б. Сервания
87'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F. Jara
85'
82'
Желтая карточка
А. Годой
80'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Р. Леаль
79'
Замена
J. Maher
️️️️
Э. Миллер
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Мартинес
79'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Нану
79'
Замена
F. Jara
️️️️
П. Помыкал
78'
66'
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
А. Веласко
️️️️
Ж. Обриан
64'
62'
Желтая карточка
А. Мьюил
48'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Д. МакКарти
40'
Желтая карточка
Р. Леаль
Желтая карточка
Х. Мартинес
33'
28'
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
Желтая карточка
П. Помыкал
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
20
Алан Веласко
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
19
Алекс Мьюил
ЦП
12
T.
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
4-3-3
1
Пас
15
Мартинес
2
3
Фарфан
14
Нану
6
Серрильо
23
Сервания
19
Помыкал
77
Обриан
27
Феррейра
17
Арриола
4-5-1
1
4
2
Ловиц
15
Миллер
25
Циммерман
10
Мухтар
20
Годой
13
МакКарти
54
11
Леаль
9
Сапонг
15
Мартинес
91
Тафари
91
Тафари
15
Мартинес
14
Нану
99
Твумаси
99
Твумаси
14
Нану
77
Обриан
20
Веласко
20
Веласко
77
Обриан
27
Феррейра
19
Киньон
19
Киньон
27
Феррейра
19
Помыкал
29
29
19
Помыкал
13
МакКарти
19
Мьюил
19
Мьюил
13
МакКарти
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
15
Миллер
5
5
15
Миллер
11
Леаль
9
9
11
Леаль
Остались в запасе
Даллас
Нэшвилл
1
Джимми Маурер
ВР
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
35
Bryan Meredith
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Даллас - Нэшвилл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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