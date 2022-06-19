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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Ванкувер Уайткепс
Даллас - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 19 июня 2022
Даллас
19.06.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 21 тур
0 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
2'
Л. Каваллини
44'
Д. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Ванкувер Уайткепс
82'
Замена
Б. Уайт
️️️️
К. Дажоме
81'
Замена
Р. Галд
️️️️
Д. Кайседо
68'
Замена
L. Martins
️️️️
М. Годиньо
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Э. Твумаси
64'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
64'
62'
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
А. Кубас
62'
Замена
Д. Нервински
️️️️
Т. Блэкмон
Желтая карточка
А. Веласко
53'
Замена
F. Jara
️️️️
Б. Сервания
46'
Желтая карточка
М. Фарфан
45'
+2
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кайседо
Желтая карточка
Ф. Киньон
42'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Каваллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
20
Алан Веласко
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
2-2-1-5
1
Пас
15
Мартинес
3
Фарфан
23
Сервания
19
Помыкал
17
Арриола
19
Киньон
99
Твумаси
27
Феррейра
20
Веласко
91
Тафари
4-1-1-3-1
55
Кроппер
28
Годиньо
91
Браун
4
Веселинович
33
Блэкмон
20
Кубас
31
Тейберт
25
Кайседо
21
Рапозо
11
Дажоме
9
Каваллини
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
99
Твумаси
77
Обриан
77
Обриан
99
Твумаси
23
Сервания
29
29
23
Сервания
28
Годиньо
14
14
28
Годиньо
33
Блэкмон
2
Нервински
2
Нервински
33
Блэкмон
20
Кубас
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
20
Кубас
25
Кайседо
25
Галд
25
Галд
25
Кайседо
11
Дажоме
24
Уайт
24
Уайт
11
Дажоме
Остались в запасе
Даллас
Ванкувер Уайткепс
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Остались в запасе
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Даллас - Ванкувер Уайткепс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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