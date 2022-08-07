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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Даллас
Портленд - Даллас: обзор матча 07 августа 2022
Портленд
07.08.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 34 тур
1 : 1
Завершен
Даллас
90+6'
М. Лориа
90+10'
Д. Асприлья (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Даллас
90'
+10
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Асприлья
ГОЛ! 1:0!
М. Лориа
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
M. Hedges
Пенальти не реализован!
М. Лориа
90'
+5
89'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
89'
Замена
F. Jara
️️️️
С. Ллетгет
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Й. Чара
83'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
78'
74'
Желтая карточка
Э. Твумаси
Замена
С. Бланко
️️️️
Я. Незгода
65'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
Д. Айяла
64'
Замена
З. МакГроу
️️️️
Л. Мабиала
64'
62'
Замена
Нану
️️️️
М. Фарфан
59'
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Мартинес
Замена
М. Лориа
️️️️
К. Браво
46'
Желтая карточка
Д. Асприлья
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
29
Franco Jara
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Ивачич
26
Браво
33
Мабиала
13
Жупарич
28
Туилома
22
Айяла
21
Чара
10
Морено
8
Чара
27
Асприлья
11
Незгода
3-3-2-2
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
23
Сервания
6
Серрильо
8
Ллетгет
17
Арриола
20
Веласко
99
Твумаси
27
Феррейра
33
Мабиала
18
МакГроу
18
МакГроу
33
Мабиала
11
Незгода
29
Бланко
29
Бланко
11
Незгода
22
Айяла
19
Уильямсон
19
Уильямсон
22
Айяла
8
Чара
9
Фогаса
9
Фогаса
8
Чара
26
Браво
44
Лориа
44
Лориа
26
Браво
3
Фарфан
14
Нану
14
Нану
3
Фарфан
8
Ллетгет
29
29
8
Ллетгет
15
Мартинес
91
Тафари
91
Тафари
15
Мартинес
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
Остались в запасе
Портленд
Даллас
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Портленд - Даллас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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Портленд
Даллас
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