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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Филадельфия Юнион
Даллас - Филадельфия Юнион: обзор матча 18 августа 2022
Даллас
18.08.2022, четверг, 04:00
США. МЛС, 36 тур
1 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
34'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Филадельфия Юнион
Замена
Нану
️️️️
А. Веласко
90'
+2
88'
Замена
К. Донован
️️️️
Х. Карранца
88'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Н. Тафари
️️️️
С. Ллетгет
86'
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
82'
Желтая карточка
Х. Феррейра
75'
75'
Желтая карточка
О. Мбайзо
73'
Желтая карточка
Д. Газдаг
Желтая карточка
Х. Мартинес
62'
59'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
Н. Харриел
59'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
45'
+1
Замена
М. Уре
️️️️
К. Бурк
ГОЛ! 1:0!
Х. Феррейра
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
3-3-2-2
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
8
Ллетгет
6
Серрильо
19
Помыкал
20
Веласко
17
Арриола
99
Твумаси
27
Феррейра
3-1-2-4
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
18
Флеч
7
Бурк
26
Харриел
9
Карранца
20
Веласко
14
Нану
14
Нану
20
Веласко
8
Ллетгет
91
Тафари
91
Тафари
8
Ллетгет
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
26
Харриел
15
Мбайзо
15
Мбайзо
26
Харриел
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
70
Мартинес
10
Ааронсон
10
Ааронсон
70
Мартинес
9
Карранца
25
Донован
25
Донован
9
Карранца
7
Бурк
17
Уре
17
Уре
7
Бурк
Остались в запасе
Даллас
Филадельфия Юнион
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Даллас - Филадельфия Юнион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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